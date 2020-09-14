Шарипов Ян Галимович

Общая информация

Родился 17 июня 1975 года. в г. Бугульме.

Образование

1997 г.— окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».



Трудовая деятельность

1996-1998 гг. — экономист строительно-монтажного управления АО «Стройтрест».

1998-2000 гг. — директор центра экономических и социальных исследований администрации Бугульминского района.

2000-2001 гг. — начальник управления администрации Бугульминского района.

2001-2002 гг. — начальник отдела экономики министерства экономики и промышленности РТ в Бугульминском районе.

2002-2003 гг. — заместитель руководителя финансово-экономической службы ОАО «Татнефтегеофизика».

2003-2005 гг. — заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО «Татнефтегеофизика».

2006-2015 гг. — заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «ТНГ-Групп».

2015-2017 гг. — первый заместитель гендиректора по развитию производства ООО «ТНГ-Групп».

С 2017 г. — генеральный директор «ТНГ-Групп».

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