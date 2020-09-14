Шарипов Ян Галимович
Общая информация
Родился 17 июня 1975 года. в г. Бугульме.
Образование
1997 г.— окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Трудовая деятельность
1996-1998 гг. — экономист строительно-монтажного управления АО «Стройтрест».
1998-2000 гг. — директор центра экономических и социальных исследований администрации Бугульминского района.
2000-2001 гг. — начальник управления администрации Бугульминского района.
2001-2002 гг. — начальник отдела экономики министерства экономики и промышленности РТ в Бугульминском районе.
2002-2003 гг. — заместитель руководителя финансово-экономической службы ОАО «Татнефтегеофизика».
2003-2005 гг. — заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО «Татнефтегеофизика».
2006-2015 гг. — заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «ТНГ-Групп».
2015-2017 гг. — первый заместитель гендиректора по развитию производства ООО «ТНГ-Групп».
С 2017 г. — генеральный директор «ТНГ-Групп».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423236, ул.Ворошилова, 2
- Телефон: (85594) 7-75-12
- Email: tng@tng.ru
- Сайт: http://www.tng.ru/
Дата последнего обновления: 14.09.2020