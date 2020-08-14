Список персон

Елена Михайловна Готлиб

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родилась 24 марта в 1949 году в г.Казани. Мать была профессором медицины, а отец — начальником конструкторского бюро.

Образование

1979 г. — окончила КГУ им.Ульянова-Ленина, специальность -физика полимеров.

20 октября 1989 года — доктор технических наук.

Трудовая деятельность

Советский и российский химик, специалист в области эпоксидных смол, доктор технических наук, профессор кафедры «Технологии синтетического каучука» «Казанского национального исследовательского университета», заслуженный деятель науки и техники республики Татарстан, директор опытно-промышленного предприятия центра по разработке эластомеров, академик международной академии информатизации.

Соучредитель и директор ООО «ОПП ЦРЭ» .

Преподавательский стаж с 1.09.2007 года.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Дзержинского, 6
  • Телефон: (843)292-54-14
  • Email: ekaterina-edos@yandex.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам