Елена Михайловна Готлиб
Общая информация
Родилась 24 марта в 1949 году в г.Казани. Мать была профессором медицины, а отец — начальником конструкторского бюро.
Образование
1979 г. — окончила КГУ им.Ульянова-Ленина, специальность -физика полимеров.
20 октября 1989 года — доктор технических наук.
Трудовая деятельность
Советский и российский химик, специалист в области эпоксидных смол, доктор технических наук, профессор кафедры «Технологии синтетического каучука» «Казанского национального исследовательского университета», заслуженный деятель науки и техники республики Татарстан, директор опытно-промышленного предприятия центра по разработке эластомеров, академик международной академии информатизации.
Соучредитель и директор ООО «ОПП ЦРЭ» .
Преподавательский стаж с 1.09.2007 года.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Дзержинского, 6
- Телефон: (843)292-54-14
- Email: ekaterina-edos@yandex.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020