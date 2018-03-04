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ООО Опытно-промышленное предприятие центра по разработке эластомеров

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Опытно-промышленное предприятие центра по разработке эластомеров

Общая информация

ООО «Опытно-промышленное предприятие центра по разработке эластомеров» является разработчиком и единственным производителем пластификатора ЭДОС. Компания основана в 1994 году. Имеется собственная научно-исследовательская лаборатория при Казанском химико-технологическом университете.

Руководитель — Карев Александр Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Дзержинского, 6
  • Телефон: (843)292-54-14
  • Email: ekaterina-edos@yandex.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2018

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