ООО Опытно-промышленное предприятие центра по разработке эластомеров
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «Опытно-промышленное предприятие центра по разработке эластомеров» является разработчиком и единственным производителем пластификатора ЭДОС. Компания основана в 1994 году. Имеется собственная научно-исследовательская лаборатория при Казанском химико-технологическом университете.
Руководитель — Карев Александр Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Дзержинского, 6
- Телефон: (843)292-54-14
- Email: ekaterina-edos@yandex.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2018