Хасанов Рафис Кабирович
Общая информация
Родился 02.07.1966 г. в г. Азнакаево Республики Татарстан
Образование
1991 г. окончил Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени горный институт им.Г.В.Плеханова
Трудовая деятельность
Общественная организация «Профессиональный союз открытого акционерного общества «Татнефть» Республики Татарстан», первичная профсоюзная организация нефтегазодобывающего управления «Азнакаевскнефть, председатель профкома
депутат Совета муниципального образования «г. Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
член Местного политического совета Азнакаевского местного отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С 2019 г. — председатель ТРО нефтегазстройпрофсоюза РФ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423452, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 46,
- Телефон: (8553) 43-94-84
- Сайт: www.trongsp-rogwu.ru
Дата последнего обновления: 10.08.2020