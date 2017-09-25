ТРО нефтегазстройпрофсоюза РФ
Общая информация
В настоящее время Татарстанская республиканская организация объединяет свыше 16 тыс. трудящихся, занятых в нефтяной, газовой отраслях промышленности, строительства объектов нефтегазового комплекса, газификации и эксплуатации газового хозяйства.
Работа ТРО Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства направлена на обеспечение достойного уровня жизни и условий труда членов профсоюза, полной занятости работников отрасли, на укрепление и сохранение организационного строения профсоюза.
Руководитель - Шарапов Мансур Мукатдисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 46
- Телефон: (8553) 43-94-84
- Email: profsousi@tro-ngsp.ru
- Сайт: www.trongsp-rogwu.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017