Шамсутдинов Альфир Сабирович
Общая информация
Родился в г. Уфа.
Образование
Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет (1994 г.)
Трудовая деятельность
С 1994 по 1997 гг. — инженер второй категории, ведущий инженер в торгово-финансовой компании ОАО «КамАЗ» в г. Набережные Челны.
С 1997 по 2001 гг. — руководитель службы продаж, директором по маркетингу ООО «Прогресс-НК» в Нижнекамске и Казани.
С 2002 по 2010 гг. — предприниматель в сфере производства и строительства в г. Казани.
С 2010 по 2012 гг. — главный специалист, начальник отдела муниципального контроля МКУ «Административно-техническая инспекция исполнительного комитета г. Казани».
С 2012 по 2013 гг. — заместитель председателя комитета ЖКХ исполнительного комитета г. Казани.
С 26 сентября 2013 по 1 июля 2019 гг. — начальник управления административно-технической инспекции исполнительного комитета г. Казани.
С 1 июля 2019 г. — начальник Казанской городской жилищной инспекции.
Награжден благодарностью президента РТ (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, РТ, г.Казань, ул. Декабристов, д. 179
- Телефон: (843) 555-69-01
- Email: Alfir.Shamsutdinov@tatar.ru
- Сайт: https://gji.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 04.08.2020