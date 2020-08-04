Шамсутдинов Альфир Сабирович

Общая информация

Родился в г. Уфа.

Образование

Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет (1994 г.)

Трудовая деятельность

С 1994 по 1997 гг. — инженер второй категории, ведущий инженер в торгово-финансовой компании ОАО «КамАЗ» в г. Набережные Челны.

С 1997 по 2001 гг. — руководитель службы продаж, директором по маркетингу ООО «Прогресс-НК» в Нижнекамске и Казани.

С 2002 по 2010 гг. — предприниматель в сфере производства и строительства в г. Казани.

С 2010 по 2012 гг. — главный специалист, начальник отдела муниципального контроля МКУ «Административно-техническая инспекция исполнительного комитета г. Казани».

С 2012 по 2013 гг. — заместитель председателя комитета ЖКХ исполнительного комитета г. Казани.

С 26 сентября 2013 по 1 июля 2019 гг. — начальник управления административно-технической инспекции исполнительного комитета г. Казани.

С 1 июля 2019 г. — начальник Казанской городской жилищной инспекции.

Награжден благодарностью президента РТ (2019 г.).

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