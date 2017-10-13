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Казанская городская жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Казанская городская жилищная инспекция занимается:

  • защитой прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
  • проведением инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Казани.
Руководитель - Латыпов Руслан Камилевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420039, РТ, г.Казань, ул. Декабристов, 179
  • Телефон: (843) 555-69-01
  • Email: Ruslan.Latypov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 13.10.2017

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