Ахмеров Марат Равилевич
Общая информация
Родился 25 июля 1975 года в г. Казань.
Образование
Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (2003 г.).
Трудовая деятельность
С 1994 по 1996 гг. — служба в рядах Советской Армии.
С 1997 по 2003 гг. — ведущий специалист отдела статистики цен, комитет государственной статистики РТ.
С 2003 по 2008 гг. — ведущий консультант отдела бюджетной политики и финансовых рынков, Министерство финансов РТ.
С 2008 по 2010 гг. — исполнительный директор, ООО «Ламар и Ко».
С 2010 по 2012 гг. — ведущий консультант отдела государственных информационных ресурсов, начальник отдела экономического, министерство экономики РТ.
В 2013 г. — менеджер проекта отдела реализации проектов, ЗАО «БАРС Груп».
С 2013 по 2019 гг. — начальник отдела министерства РТ, аналитический отдел, министерство промышленности и торговли РТ.
С 12 марта 2019 г. — директор государственного автономного учреждения «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ».
Награды
Награжден почетными грамотами Министерства экономики РТ (2012 г.), Министерства промышленности и торговли РТ (2015 г.), Министерства промышленности и торговли РФ (2017 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, РТ, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50, помещение 1001
- Телефон: (843) 272-19-21, +7(843) 272-19-31
- Email: info@cetrt.ru
- Сайт: https://cet.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 04.08.2020