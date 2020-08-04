Ахмеров Марат Равилевич

Общая информация

Родился 25 июля 1975 года в г. Казань.

Образование

Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (2003 г.).

Трудовая деятельность

С 1994 по 1996 гг. — служба в рядах Советской Армии.

С 1997 по 2003 гг. — ведущий специалист отдела статистики цен, комитет государственной статистики РТ.

С 2003 по 2008 гг. — ведущий консультант отдела бюджетной политики и финансовых рынков, Министерство финансов РТ.

С 2008 по 2010 гг. — исполнительный директор, ООО «Ламар и Ко».

С 2010 по 2012 гг. — ведущий консультант отдела государственных информационных ресурсов, начальник отдела экономического, министерство экономики РТ.

В 2013 г. — менеджер проекта отдела реализации проектов, ЗАО «БАРС Груп».

С 2013 по 2019 гг. — начальник отдела министерства РТ, аналитический отдел, министерство промышленности и торговли РТ.

С 12 марта 2019 г. — директор государственного автономного учреждения «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ».

Награды

Награжден почетными грамотами Министерства экономики РТ (2012 г.), Министерства промышленности и торговли РТ (2015 г.), Министерства промышленности и торговли РФ (2017 г.).

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