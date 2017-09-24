Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабмине РТ

Общая информация

Центр энергосберегающих технологий РТ создан в 1997 году. В 2011 году был преобразован в государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан».

Центр является одним из основных разработчиков документов, положивших начало процессу перевода хозяйственного комплекса Республики Татарстан на энергоресурсосберегающий путь развития.



Научно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций в сфере энергосбережения и ресурсоэффективности, внедрение передовых энерго- и ресурсосберегающих техники и технологий - основная миссия Центра.



Руководитель - Мартынов Евгений Васильевич

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