Данилина Юлия Вячеславовна
Общая информация
Родилась 16 апреля 1980 года.
Образование
2003 г. — окончила ФГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет».
2016 и 2018 гг. — окончила ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».
Трудовая деятельность
2004-2012 гг. — специалист 1 категории, казначей, старший казначей Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.
2012-2018 г. — начальник отдела обеспечения деятельности, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.
С 2018 г. — руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.
Замужем, воспитывает двух дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, д. 11 «А»
- Телефон: (843) 510-90-90
- Email: pfo_info@fsa.gov.ru
- Сайт: https://fsa.gov.ru/about/territory/privolzhskiy-federalnyy-okrug/
Дата последнего обновления: 22.09.2020