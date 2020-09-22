Список персон

Данилина Юлия Вячеславовна

Гос. ведомства
Данилина Юлия Вячеславовна
Фото: Фото предоставлено Управлением Росаккредитации по ПФО

Общая информация

Родилась 16 апреля 1980 года.

Образование

2003 г. — окончила ФГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет».

2016 и 2018 гг. — окончила ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».

Трудовая деятельность

2004-2012 гг. — специалист 1 категории, казначей, старший казначей Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.
2012-2018 г. — начальник отдела обеспечения деятельности, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.

С 2018 г. — руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420111, ул. Дзержинского, д. 11 «А»
    • Телефон: (843) 510-90-90
    • Email: pfo_info@fsa.gov.ru
    • Сайт: https://fsa.gov.ru/about/territory/privolzhskiy-federalnyy-okrug/

    Дата последнего обновления: 22.09.2020


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