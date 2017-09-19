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Управление Федеральной службы по аккредитации по ПФО

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Общая информация

Управление Федеральной службы по аккредитации по ПФО действует с 2012 года.

Это территориальный орган Федеральной службы по аккредитации, осуществляющий функции по обеспечению государственной политики в сфере аккредитации и федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, осуществляющих деятельность в пределах Приволжского федерального округа.

Руководитель в РТ - Кузовков Вадим Викторович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1
  • Телефон: (843) 510-90-90
  • Email: pfo_info@fsa.gov.ru
  • Сайт: www.ufsa.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 19.09.2017

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