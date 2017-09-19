Управление Федеральной службы по аккредитации по ПФО
Общая информация
Управление Федеральной службы по аккредитации по ПФО действует с 2012 года.
Это территориальный орган Федеральной службы по аккредитации, осуществляющий функции по обеспечению государственной политики в сфере аккредитации и федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, осуществляющих деятельность в пределах Приволжского федерального округа.
Руководитель в РТ - Кузовков Вадим Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1
- Телефон: (843) 510-90-90
- Email: pfo_info@fsa.gov.ru
- Сайт: www.ufsa.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 19.09.2017