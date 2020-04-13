Быкова Юлия Юрьевна

Общая информация

Быкова Юлия Юрьевна — генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент».

Закончила Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и финансов по специальности финансы и кредит, специализация ценные бумаги. Работает на фондовом рынке с 2005 года, в Управляющей компании с 2016 года. В 2019 году провела трансформацию управляющей компании АО «СОЛИД Менеджмент». Успешно прошла MBA программу «Предпринимательство и управление компанией», аккредитованную AMBA. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0, 5.0, 7.0.

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