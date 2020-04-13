Быкова Юлия Юрьевна
Общая информация
Быкова Юлия Юрьевна — генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент».
Закончила Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и финансов по специальности финансы и кредит, специализация ценные бумаги. Работает на фондовом рынке с 2005 года, в Управляющей компании с 2016 года. В 2019 году провела трансформацию управляющей компании АО «СОЛИД Менеджмент». Успешно прошла MBA программу «Предпринимательство и управление компанией», аккредитованную AMBA. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0, 5.0, 7.0.
Контакты
- Телефон: 8 (800) 250-70-15 (бесплатный звонок по России), 8(495) 228-70-15
- Email: y.bykova@solid-mn.ru
Дата последнего обновления: 13.04.2020