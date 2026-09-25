Быкова Юлия Юрьевна
Общая информация
Образование:
— Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специализации «Ценные бумаги».
— Имеет степень MBA по программе «Предпринимательство и управление компанией» РАНХиГС (АМВА).
Трудовая деятельность:
— 2003 — 2006 гг. — ООО «Инновационная компания «НЗ», финансовый аналитик.
— 2006 — 2009 гг. — АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид», Директор представительства в г. Санкт-Петербург.
— 2009 — 2011 гг. — ООО «Покровский банк стволовых клеток», Директор по развитию
— 2012 — 2013 гг. — ООО Управляющая компания «Альфа-Капитал», Директор по работе с клиентами.
— 2014 — 2016 гг. — ООО «Инновационная компания «НЗ», Генеральный директор.
м С 2016 — по н.в. — АО «СОЛИД Менеджмент», Генеральный директор.
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Дата последнего обновления: 25.09.2026