АО СОЛИД Менеджмент

Общая информация

АО «СОЛИД Менеджмент»* — это управляющая компания, основанная 2 октября 1997 года. Свою деятельность компания активно ведет с 2000 года.

АО «СОЛИД Менеджмент» — эффективный партнер управления финансовыми ресурсами с многолетней историей работы как российском, так и на зарубежном рынках. Больше 20 лет управляющая компания ведет активную деятельность на рынке коллективных инвестиций. Подробнее об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» — https://www.solid-mn.ru/services/.

Рейтинг управляющей компании: А+.am (НРА) — высокая степень надежности и качества услуг, первый уровень.

Высокая квалификация команды специалистов управляющей компании подтверждена не только наградами и признанием коллег, но и нашими клиентами, которые открывают новые возможности и горизонты на рынке коллективных инвестиций с АО «СОЛИД Менеджмент».

*Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России от 13.11.2008 г. № 045-11768-001000.

Дата последнего обновления: