Фофанов Геннадий Витальевич
Общая информация
Председатель Правления АО «Солид Банк»
Образование:
Уральский государственный технический университет г. Екатеринбург.
Год окончания 2002. Специальность:«Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Квалификация: «Экономист-менеджер».
Трудовая деятельность:
09.09.2009 — 19.11.2010 ОАО «МДМ Банк», начальник отдела продвижения управления малого и среднего бизнеса.
02.12.2010 — 03.03.2013 АКБ «Инвестбанк» (ОАО), начальник Управления анализа рисков корпоративного бизнеса Департамента оценки и контроля рисков.
04.03.2013 — 05.07.2013 АКБ «Инвестбанк» (ОАО), начальник
Управления анализа портфельных рисков Департамента оценки и контроля рисков.
08.07.2013 — 16.07.2017 АО «Солид Банк», начальник Департамента малого и среднего бизнеса.
23.04.2015 — по настоящее время АО «Солид Банк», член Правления.Служебные обязанности: принятие решений в рамках компетенции
17.07.2017 — 05.03.2018, заместитель Председателя Правления — начальник Департамента малого и среднего бизнеса.
24.07.2017-05.03.2018 , ВРИО Председателя Правления.
06.03.2018- по настоящее время Председатель Правления АО «Солид Банк».
Контакты
- Телефон: +7 (423) 226-57-22, +7 (423) 246-92-93 (факс)
- Email: bank@solidbank.ru
Дата последнего обновления: 10.04.2020