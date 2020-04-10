Список персон

Фофанов Геннадий Витальевич

Финансы, Банки

Общая информация

Председатель Правления АО «Солид Банк»

Образование:

Уральский государственный технический университет г. Екатеринбург.

Год окончания 2002. Специальность:«Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Квалификация: «Экономист-менеджер».

Трудовая деятельность:

09.09.2009 — 19.11.2010 ОАО «МДМ Банк», начальник отдела продвижения управления малого и среднего бизнеса.

02.12.2010 — 03.03.2013 АКБ «Инвестбанк» (ОАО), начальник Управления анализа рисков корпоративного бизнеса Департамента оценки и контроля рисков.

04.03.2013 — 05.07.2013 АКБ «Инвестбанк» (ОАО), начальник

Управления анализа портфельных рисков Департамента оценки и контроля рисков.

08.07.2013 — 16.07.2017 АО «Солид Банк», начальник Департамента малого и среднего бизнеса.

23.04.2015 — по настоящее время АО «Солид Банк», член Правления.Служебные обязанности: принятие решений в рамках компетенции

17.07.2017 — 05.03.2018, заместитель Председателя Правления — начальник Департамента малого и среднего бизнеса.

24.07.2017-05.03.2018 , ВРИО Председателя Правления.

06.03.2018- по настоящее время Председатель Правления АО «Солид Банк».

Контакты

  • Телефон: +7 (423) 226-57-22, +7 (423) 246-92-93 (факс)
  • Email: bank@solidbank.ru

Дата последнего обновления: 10.04.2020


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