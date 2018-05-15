АО Солид Банк

Общая информация

АО «Солид Банк» отсчитывает свою историю с 1991 года, с момента преобразования Жилсоцбанка в новую банковскую единицу – Камчатский коммерческий банк содействия предпринимательству, с мая 1996 года – в ЗАО «Камчатбизнесбанк».

Центральный офис АО «Солид Банк» находится в г. Владивостоке. Региональная структура АО «Солид Банк» включает в себя Центральный офис (17 точек присутствия в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Амурской области, г. Иркутске) – Московский филиал (Москва, Санкт-Петербург, Тула) и Казанский филиал (Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Уфа, Ижевск).

Председателем Совета директоров Банка является один из его основных учредителей – Семернин Владимир Владимирович.

Акционеры: Владимир Семернин (24,31%), Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%). Василий Петров (5,99%) член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.







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