Каюмов Айрат Дамирович
Общая информация
Родился 16 Мая 1968 в с.Чувашский Брод Алькеевского района РТ.
Образование:
1992 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «правоведение» )
2002 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «менеджемент» )
Трудовая деятельность:
1995 — 1997 гг. — главный государственный правовой инспектор труда по Республике Татарстан.
1997 — 1999 гг. — заместитель начальника юридического управления «Ак Барс» Банка.
1999 — 2004 гг. — заместитель председателя правления ОАО «Волжско-Камский Акционерный Банк».
2004 — 2006 гг. — председатель правления ОАО «Волжско-Камский Акционерный Банк».
2006 — 2007 гг. — заместитель председателя правления АКБ «БТА-Казань».
С 2007 года — директор ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Петербургская, 50
- Телефон: (843) 570-40-13
- Email: info@lkmb-rt.ru
- Сайт: www.lkmb-rt.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018