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ООО Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Компания была учреждено в сентябре 2005 года Государственной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Основными направлениями деятельности Компании является поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным для Республики Татарстан направлениям с использованием механизма лизинга.

Генеральный директор — Каюмов Айрат Дамирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Петербургская, 50
  • Телефон: (843) 570-40-13
  • Email: info@lkmb-rt.ru
  • Сайт: www.lkmb-rt.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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