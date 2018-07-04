Расческов Александр Юрьевич
Общая информация
Главный врач, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук
1983-1989 – Казанский государственный медицинский институт, специальность «Педиатрия»
1989-1992 – Интернатура в Республиканской клинической больнице по специальности «Офтальмология».
1992-1994 – Клиническая ординатура по специальности «Офтальмология» в Казанском институте усовершенствования врачей
2011 (февраль – октябрь) – обучение в ESASO (European school for advanced studies in ophthalmology) г. Лугано (Швейцария) по циклам:
- Роговица и роговичная рефракционная хирургия;
- Сетчатка;
- Катаракта и катарактальная рефракционная хирургия;
- Глаукома.
Имеет диплом «Superior Specialist in Ophthalmology». Диплом эквивалентен сертификату Высшей школы офтальмологии Швейцарского университета повышения квалификации (степень бакалавра).
2013 – практический курс по программе Fellowship ESASO (European School for Advanced Studies in Оphthalmology) в Университете Вита-Салюте, Сан-Раффаэле (Università Vita-Salute San Raffaele), Милан (Италия). Цикл – хирургическое лечение патологий сетчатки. Куратор профессор факультета медицины и хирургии Франческо Банделло
2012 – защитил кандидатскую диссертацию в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства» (г.Москва). на тему «Разработка хирургической технологии имплантации клапанной дренажной системы в лечении рефрактерной глаукомы».
Специализация
- Катарактальная хирургия;
- Хирургия глаукомы;
- Витреоретинальная хирургия;
- Рефракционная хирургия.
Стаж работы – 29 лет.
Преподаватель курса Wetlab «Факоэмульсификация катаракты» Образовательного центра высоких медицинских технологий (АМТЕК) с 2009г. ( проведено 25 курсов, подготовлено более 150 хирургов)
Входит в:
- Российское, Американское, Европейское общество катарактальных и рефракционных хирургов,
- Общество офтальмологов России,
- Российское глаукомное общество.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, Казань, ул. Патриса Лумумбы, 28 А
- Телефон: (843) 204-03-03 295-03-03
- Email: raskov@list.ru
- Сайт: http://rascheskoff.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018