Список персон

Расческов Александр Юрьевич

Медицина, Частные клиники
Расческов Александр Юрьевич

Общая информация

Главный врач, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук

1983-1989 – Казанский государственный медицинский институт, специальность «Педиатрия»

1989-1992 – Интернатура в Республиканской клинической больнице по специальности «Офтальмология».

1992-1994 – Клиническая ординатура по специальности «Офтальмология» в Казанском институте усовершенствования врачей

2011 (февраль – октябрь) – обучение в ESASO (European school for advanced studies in ophthalmology) г. Лугано (Швейцария) по циклам:

  • Роговица и роговичная рефракционная хирургия;
  • Сетчатка;
  • Катаракта и катарактальная рефракционная хирургия;
  • Глаукома.

Имеет диплом «Superior Specialist in Ophthalmology». Диплом эквивалентен сертификату Высшей школы офтальмологии Швейцарского университета повышения квалификации (степень бакалавра).

2013 – практический курс по программе Fellowship ESASO (European School for Advanced Studies in Оphthalmology) в Университете Вита-Салюте, Сан-Раффаэле (Università Vita-Salute San Raffaele), Милан (Италия). Цикл – хирургическое лечение патологий сетчатки. Куратор профессор факультета медицины и хирургии Франческо Банделло

2012 – защитил кандидатскую диссертацию в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства» (г.Москва). на тему «Разработка хирургической технологии имплантации клапанной дренажной системы в лечении рефрактерной глаукомы».

Специализация

  • Катарактальная хирургия;
  • Хирургия глаукомы;
  • Витреоретинальная хирургия;
  • Рефракционная хирургия.

Стаж работы – 29 лет.

Преподаватель курса Wetlab «Факоэмульсификация катаракты» Образовательного центра высоких медицинских технологий (АМТЕК) с 2009г. ( проведено 25 курсов, подготовлено более 150 хирургов)

Входит в:

  • Российское, Американское, Европейское общество катарактальных и рефракционных хирургов,
  • Общество офтальмологов России,
  • Российское глаукомное общество.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420081, Казань, ул. Патриса Лумумбы, 28 А
  • Телефон: (843) 204-03-03 295-03-03
  • Email: raskov@list.ru
  • Сайт: http://rascheskoff.ru

Дата последнего обновления: 04.07.2018

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