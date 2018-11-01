ООО Глазная хирургия Расческов
Общая информация
Офтальмологическая клиника «Глазная хирургия Расческов» работает с 2009 года и оказывает весь спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг:
- Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik
- Диагностика глазных заболеваний;
- Ультразвуковая хирургия катаракты методом факоэмульсификации;
- Хирургическое лечение глаукомы;
- Хирургическое лечение заболеваний сетчатки – микроинвазивная витрэктомия;
- Лазерная хирургия глаукомы, патологии сетчатки;
- Хирургическое лечение травм глаза и других заболевания переднего и заднего отрезков глаза;
- Хирургическое лечение заболеваний придаточного аппарата глаз (птеригиум, халязион, папилломы);
- Лечение дистрофических заболеваниях глаз введением Аллопланта;
- Терапевтическое лечение других заболеваний органов зрения;
- Диспансерное наблюдение с хроническими глазными заболеваниями.
Современный диагностический комплекс клиники позволяет получить исчерпывающую информацию о строении глаза, а материально-техническая база и опыт врачей – добиться наилучшего результата лечения, вернуть человеку максимально возможную остроту зрения, повысить качество «зрительной жизни» с учетом индивидуальных пожеланий и профессиональной принадлежности.
Директор — главный врач – Расческов Александр Юрьевич, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, к.м.н., член Российского, Европейского и Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, Казань, ул. Патриса Лумумбы, 28 А
- Телефон: (843) 204-03-03, 295-03-03
- Email: raskovclinic@mail.ru
- Сайт: www.rascheskoff.ru
Дата последнего обновления: 01.11.2018