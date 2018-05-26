Список персон

Хадиуллина Юлия Викторовна

Образование и наука
Хадиуллина Юлия Викторовна

Общая информация

Директор колледжа Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)

Образование:

Окончила Институт экономики, управления и права (г. Казань) (2000 г.), аспирантуру в Институте социально — экономических и правовых наук Республики Татарстан (2003 г.)

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — ассистент кафедры экономической теории Института экономики, управления и права (г. Казань).
2003 — 2005 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).
С 2005 г. — директор колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).

Член Совета директоров средних специальных учебных заведений (2008 г).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, г. Казань, ул. М. Гафури, 71
  • Телефон: +7(843) 231-92-90
  • Email: yhadiullina@ieml.ru

Дата последнего обновления: 26.05.2018

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