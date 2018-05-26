Хадиуллина Юлия Викторовна
Общая информация
Директор колледжа Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)
Образование:
Окончила Институт экономики, управления и права (г. Казань) (2000 г.), аспирантуру в Институте социально — экономических и правовых наук Республики Татарстан (2003 г.)
Трудовая деятельность:
2000 — 2003 гг. — ассистент кафедры экономической теории Института экономики, управления и права (г. Казань).
2003 — 2005 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).
С 2005 г. — директор колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).
Член Совета директоров средних специальных учебных заведений (2008 г).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, г. Казань, ул. М. Гафури, 71
- Телефон: +7(843) 231-92-90
- Email: yhadiullina@ieml.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018