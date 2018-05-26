Хадиуллина Юлия Викторовна

Общая информация

Директор колледжа Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)

Образование:

Окончила Институт экономики, управления и права (г. Казань) (2000 г.), аспирантуру в Институте социально — экономических и правовых наук Республики Татарстан (2003 г.)

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — ассистент кафедры экономической теории Института экономики, управления и права (г. Казань).

2003 — 2005 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).

С 2005 г. — директор колледжа Института экономики, управления и права (г. Казань).

Член Совета директоров средних специальных учебных заведений (2008 г).

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