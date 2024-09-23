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Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)

Образование и наука

Общая информация

Директор — Хадиуллина Юлия Викторовна

Колледж КИУ был создан в 1999 году как структурное подразделение вуза.

Поступление в колледж без экзаменов на основании аттестата, результаты ЕГЭ/ОГЭ не учитываются.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузе на любом направлении бакалавриата без ЕГЭ по внутренним вступительным испытаниям университета.

Иногородним студентам предоставляются места в общежитии.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, Казань ул.М.Гафури, 71
  • Телефон: 278-29-12, 231-92-90 (внутр. 1209)
  • Email: yhadiullina@ieml.ru
  • Сайт: https://ieml.ru/college

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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