Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)
Общая информация
Директор — Хадиуллина Юлия Викторовна
Колледж КИУ был создан в 1999 году как структурное подразделение вуза.
Поступление в колледж без экзаменов на основании аттестата, результаты ЕГЭ/ОГЭ не учитываются.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузе на любом направлении бакалавриата без ЕГЭ по внутренним вступительным испытаниям университета.
Иногородним студентам предоставляются места в общежитии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, Казань ул.М.Гафури, 71
- Телефон: 278-29-12, 231-92-90 (внутр. 1209)
- Email: yhadiullina@ieml.ru
- Сайт: https://ieml.ru/college
Дата последнего обновления: 23.09.2024