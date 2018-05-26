Суворов Виктор Семенович

Общая информация

Ректор Набережночелнинского государственного торгово-технологического института

Образование:

Окончил Уральский государственный университет, исторический факультет (1982 г.), Московскую коммерческую академию, экономический факультет (1995 г.)

Трудовая деятельность:

1979 — 1982 гг. — инженер, старший инженер, заместитель начальника отдела кадров на заводе двигателей КАМАЗа.

1982 — 1987 гг. — заместитель директора, директор СПТУ-57.

1987 — 1988 гг. — секретарь Набережночелнинского горкома КПСС.

1988 — 1989 гг. — директор Камского вечернего энергостроительного техникума.

В 1989 г. — директор СПТУ № 117.

С 1989 по 2004 гг. — директор Набережночелнинского торгово-технологического института.

С 2004 г. — ректор Набережночелнинского государственного торгово-технологического института.

С 2005 по 2010 гг. — депутат городского совета муниципального образования г. Набережные Челны.

Заслуженный учитель РТ (1995 г.).

Доктор педагогических наук (2005 г.).

Почетный гражданин города Набережные Челны (2002 г.).

Награжден нагрудным знаком ″За заслуги в образовании″ (2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За заслуги перед г. Набережные Челны» (2008 г.), удостоен звания «Российский Лидер качества» (2008 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2013 г.).

Автор более 60 научных статей, монографий, учебных пособий в области управления качеством профессионального образования.

Дата последнего обновления: