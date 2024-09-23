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ГАПОУ Набережночелнинский технологический техникум

Образование и наука

Общая информация

Директор Суворов Виктор Семенович

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт» (ГАОУ ВО «НГТТИ») переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский технологический техникум» (ГАПОУ «НТТ») (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №230 от 28.03.2019г.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423812, РТ, г. Набережные Челны, Новый город, пр. Московский, 95 (8/03)
  • Телефон: (8552) 58-70-79
  • Email: info@ntt-chelny.ru
  • Сайт: https://ntt-chelny.ru/

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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