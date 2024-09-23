ГАПОУ Набережночелнинский технологический техникум
Общая информация
Директор — Суворов Виктор Семенович
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт» (ГАОУ ВО «НГТТИ») переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский технологический техникум» (ГАПОУ «НТТ») (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №230 от 28.03.2019г.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423812, РТ, г. Набережные Челны, Новый город, пр. Московский, 95 (8/03)
- Телефон: (8552) 58-70-79
- Email: info@ntt-chelny.ru
- Сайт: https://ntt-chelny.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024