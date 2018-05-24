Список персон

Билалов Айдар Маратович

Строительство

Общая информация

Родился в Казани 31.03.1978 года.

Образование:

Казанский государственный университет (ныне КФУ), специальность юриспруденция, юрист.

Трудовая деятельность:

С 1994 года работает в АО «Завод ЖБИ-3» в должностях юриста, заместителя генерального директора по общим вопросам.

С июня 2017 — генеральный директор АО «Завод ЖБИ-3».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, д.2 пом.1
  • Телефон: (843)295-85-91
  • Сайт: jbi3-zavod.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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