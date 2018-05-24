Билалов Айдар Маратович
Общая информация
Родился в Казани 31.03.1978 года.
Образование:
Казанский государственный университет (ныне КФУ), специальность юриспруденция, юрист.
Трудовая деятельность:
С 1994 года работает в АО «Завод ЖБИ-3» в должностях юриста, заместителя генерального директора по общим вопросам.
С июня 2017 — генеральный директор АО «Завод ЖБИ-3».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, д.2 пом.1
- Телефон: (843)295-85-91
- Сайт: jbi3-zavod.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018