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АО Завод ЖБИ-3

Строительство

Общая информация

Завод ЖБИ-3 был создан в марте 1947 года на базе треста №40, а с 1953 по 1986 годы функционировал в составе строительно-монтажного треста №2. В 1986 году Завод ЖБИ-3 был переведен из строительно-монтажного треста №2 в подчинение треста «ПСМ» Главтатстроя и в 1988 году после ликвидации треста ПСМ, оказался в прямом подчинении Главтатстроя. В 1993 году коллектив принимает решение приватизироваться и получает статус ОАО «Завод ЖБИ-3».

С 30.03.2018г. ОАО «Завод ЖБИ-3» переименовано в АО «Завод ЖБИ-3» на основании решения внеочередного собрания акционеров Протокол №б/н от 01.12.2017г.

Генеральный директор: Билалов Айдар Маратович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, д.2 пом.1
  • Телефон: (843) 295 83 85
  • Email: jbi3-zavod@mail.ru
  • Сайт: www.jbi3-zavod.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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