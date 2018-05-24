Список персон

Вафин Линар Хатыпович

Медицина

Общая информация

Родился в Казани 2 июля 1973 года.

Образование:

1998 г. — Казанский государственный медицинский университет.

Трудовая деятельность:

Работал в реанимации новорожденных неонатологом в Детской республиканской клинической больнице.

С 2008 г — директор первого в Казани частного центра Магнитно – резонансной томографии.

В настоящее время — генеральный директор МИБС – Казань, к.м.н.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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