Вафин Линар Хатыпович
Общая информация
Родился в Казани 2 июля 1973 года.
Образование:
1998 г. — Казанский государственный медицинский университет.
Трудовая деятельность:
Работал в реанимации новорожденных неонатологом в Детской республиканской клинической больнице.
С 2008 г — директор первого в Казани частного центра Магнитно – резонансной томографии.
В настоящее время — генеральный директор МИБС – Казань, к.м.н.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 24.05.2018