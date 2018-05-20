Мухаметов Камиль Баязитович

Общая информация

Директор ГАОУ СПО «Казанский радиомеханический колледж»

Образование:

Окончил юридический факультет Казанского государственного университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение» (1989 г.)

Трудовая деятельность:

1989 — 1993 гг. — работа в органах прокуратуры Республики Татарстан.

1994 — 2006 гг. — ведущий, главный референт, заведующий сектором государственно-правового управления президента Республики Татарстан.

2006 — 2007 гг. — заместитель министра юстиции Республики Татарстан — начальник департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления по правовым вопросам.

2007 — 2015 гг. — работа на руководящих должностях группы компаний юридического образовательного центра.

С 2015 г. — директор ГАОУ СПО «Казанский радиомеханический колледж».

Заслуженный юрист Республики Татарстан (2013 г.)

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