Мухаметов Камиль Баязитович
Общая информация
Директор ГАОУ СПО «Казанский радиомеханический колледж»
Образование:
Окончил юридический факультет Казанского государственного университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение» (1989 г.)
Трудовая деятельность:
1989 — 1993 гг. — работа в органах прокуратуры Республики Татарстан.
1994 — 2006 гг. — ведущий, главный референт, заведующий сектором государственно-правового управления президента Республики Татарстан.
2006 — 2007 гг. — заместитель министра юстиции Республики Татарстан — начальник департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления по правовым вопросам.
2007 — 2015 гг. — работа на руководящих должностях группы компаний юридического образовательного центра.
С 2015 г. — директор ГАОУ СПО «Казанский радиомеханический колледж».
Заслуженный юрист Республики Татарстан (2013 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Красного Пожарника, 1 а
- Телефон: +7(843) 278-23-58
- Email: College51@yandex.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018