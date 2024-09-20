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ГАОУ СПО Казанский радиомеханический колледж

Образование и наука

Общая информация

Директор Мухаметов Камиль Баязитович

Казанский радиомеханический колледж образован в 1967 году, это один из ведущих колледжей Республики Татарстан.

История нашего учебного заведения начинается в 1967 году. Тогда было открыто Техническое училище № 51, которое стало подразделением Учебного центра по подготовке кадров для ордена «Знак Почета» Татарского производственного объединения «Радиоприбор», которое выпускало продукцию для оборонного комплекса страны.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Красного Пожарника, 1а
  • Телефон: (843)297-00-62
  • Email: postupi-vkrmk@yandex.ru
  • Сайт: https://krmk.org/

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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