ГАОУ СПО Казанский радиомеханический колледж
Общая информация
Директор — Мухаметов Камиль Баязитович
Казанский радиомеханический колледж образован в 1967 году, это один из ведущих колледжей Республики Татарстан.
История нашего учебного заведения начинается в 1967 году. Тогда было открыто Техническое училище № 51, которое стало подразделением Учебного центра по подготовке кадров для ордена «Знак Почета» Татарского производственного объединения «Радиоприбор», которое выпускало продукцию для оборонного комплекса страны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Красного Пожарника, 1а
- Телефон: (843)297-00-62
- Email: postupi-vkrmk@yandex.ru
- Сайт: https://krmk.org/
Дата последнего обновления: 20.09.2024