Нугуманова Людмила Николаевна

Общая информация

Ректор Института развития образования РТ

Образование:

Окончила Елабужский педагогический институт по специальности «математика и физика» (1979 г.)

Трудовая деятельность:

1979 — 1981 гг. — учитель математики и физики в средней школе № 11 г. Альметьевск.

1981 — 1984 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 9.

1984 — 1985 гг. — инспектор Альметьевского городского отдела образования.

1985 — 1987 гг. — заведующая Альметьевским городским отделом образования.

1987 — 1991 гг. — директор Альметьевского нефтяного техникума.

1994 — 1996 гг. — директор средней школы № 80 г. Казани.

1996 по 1999 гг. — директор научно-методического центра Управления образования администрации г. Казани.

1999 по 2002 гг. — начальник отдела образования Вахитовского района г. Казани.

2002 — 2013 гг. — заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.

2009 — 2013 гг. — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

До июня 2016 г. — директор департамента довузовского, общего и педагогического образования К (П)ФУ.

С июня 2016 по 2018 гг. — ректор университета управления ТИСБИ.

С 4 апреля 2018 г. — ректор Института развития образования РТ.

Доктор педагогических наук, доцент.

Заслуженный учитель школы РТ (2001 г.).

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1994 г.), почетной грамотой Президента Республики Татарстан (2004 г.), медалью «В память 1000-летия города Казани» (2005 г.).

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