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ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ

Образование и наука

Общая информация

Ректор — Нугуманова Людмила Николаевна

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» реализует дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Б. Красная, 68
  • Телефон: (843) 236-62-42
  • Email: irort2011@gmail.com
  • Сайт: http://irort.ru/

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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