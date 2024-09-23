ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ
Общая информация
Ректор — Нугуманова Людмила Николаевна
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» реализует дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Б. Красная, 68
- Телефон: (843) 236-62-42
- Email: irort2011@gmail.com
- Сайт: http://irort.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024