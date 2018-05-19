Мерзон Елена Ефимовна
Общая информация
Директор Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета
Образование:
Окончила Елабужский государственный педагогический университет, историко-филологический факульет (1993 г.).
Трудовая деятельность:
1987 — 1988 гг. — лаборант кафедры методики начального обучения филиала ЕГПИ в г. Набережные Челны.
1993 — 2000 гг. — ассистент кафедры философии и социологии ЕГПИ, учитель истории в средней школе № 10 и гимназии № 4.
2000 — 2007 гг. — директор МОУ «Гимназия № 4» г. Елабуги.
2007 — 2010 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам.
2010 — 2011 гг. — проректор по заочному и дополнительному образованию Елабужского государственного педагогического университета.
С сентября 2011 г. — директор Елабужского филиала Казанского (Приволжского) федерального университета.
Член Республиканских политсоветов ВПП «Единая Россия», Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век»- «Татарстан — Яна гасыр». Победитель проекта ВПП «Единая Россия» — Кадровый резерв.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, 89
- Телефон: +7(85557) 7-55-21
- Email: elena.merzon@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018