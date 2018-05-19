Калимуллин Айдар Минимансурович

Общая информация

Директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета

Родился в г. Елабуге ТАССР.

Образование:

Окончил Елабужский государственный педагогический институт, факультет историко-филологический (1991 г.), аспирантуру Казанского химико-технологического института им. С.М.Кирова (1995 г.).

Трудовая деятельность:

1991 — 1992 гг. — ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории Елабужского государственного педагогического института.

1995 — 1997 гг. — старший преподаватель, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ЕГПИ.

1997 — 2007 гг. — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЕГПУ.

2000 — 2008 гг. — декан историко-филологического факультета ЕГПУ.

С января по ноябрь 2008 г. — и.о. ректора ЕГПУ.

2008 — 2011 гг. — ректор Елабужского государственного педагогического университета.



С сентября 2011 г. — директор Института психологии и образования Казанского(Приволжского) федерального университета.

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