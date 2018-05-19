Калимуллин Айдар Минимансурович
Общая информация
Директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета
Родился в г. Елабуге ТАССР.
Образование:
Окончил Елабужский государственный педагогический институт, факультет историко-филологический (1991 г.), аспирантуру Казанского химико-технологического института им. С.М.Кирова (1995 г.).
Трудовая деятельность:
1991 — 1992 гг. — ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории Елабужского государственного педагогического института.
1995 — 1997 гг. — старший преподаватель, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ЕГПИ.
1997 — 2007 гг. — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЕГПУ.
2000 — 2008 гг. — декан историко-филологического факультета ЕГПУ.
С января по ноябрь 2008 г. — и.о. ректора ЕГПУ.
2008 — 2011 гг. — ректор Елабужского государственного педагогического университета.
С сентября 2011 г. — директор Института психологии и образования Казанского(Приволжского) федерального университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. М.Межлаука, 1
- Телефон: +7(843) 292-91-23
- Email: ipo@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018