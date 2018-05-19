Киселев Сергей Владимирович

Общая информация

Директор Высшей школы экономики ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Образование:

Окончил Казанский финансово-экономический институт им. Куйбышева (1976 г.), Московский институт управления им. С. Орджоникидзе(1985 г.), Нью-Йоркскую бизнес-академию (1993 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1980 — 1985 гг. — заместитель генерального директора по экономике Казанского завода пишущих устройств.

1985 — 1990 гг. — инструктор, заведующий сектором экономического отдела Татарского Обкома КПСС.

1990 — 2006 гг. — заведующий кафедрой экономики здравоохранения Казанской государственной медицинской академии.

С 2006 г. — директор Высшей школы экономики ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии, председатель диссертационного совета по экономическим наукам.

Член научного совета при министерстве экономики РТ, действительный член трех общественных Академий Наук.

Доктор экономических наук, профессор.

Заслуженный деятель науки РТ.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

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