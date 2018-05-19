Зиннуров Фоат Канафиевич
Общая информация
Начальник Казанского юридического института МВД России
Родился в д. Ямашурма Высокогорского района ТАССР.
Образование:
Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина(1984 г.).
Трудовая деятельность:
1976 — 1977 гг. — слесарь-инструментальщик Казанского механического завода.
1977 — 1979 гг. — командир отделения в пограничных войсках.
1984 — 1999 гг. — старший инспектор по боевой и служебной подготовке Автозаводского РОВД, заместитель начальника по кадрам УВД г. Набережные Челны.
1999 — 2004 гг. — начальник управления кадров МВД РТ.
2004 — 2008 гг. — заместитель министра внутренних дел РТ — начальник управления кадров.
С 2008 г. — начальник Казанского юридического института МВД России.
Генерал-майор полиции.
Почетный сотрудник МВД России.
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 128
- Телефон: +7(843) 277-80-77
- Email: kazurin@mvd.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018