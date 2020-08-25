Список персон

Гарифуллин Азат Харисович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Гарифуллин Азат Харисович

Общая информация

Родился 14 мая 1980 года в дер. Качимир Кукморского района ТАССР.

Образование

2002 год — Татарский государственный гуманитарный институт

Трудовая деятельность

C 2002 по 2007 гг. — учитель истории в Большекукморской средней школе.
C 2007 по 2010 гг. — учитель истории в МОУ СОШ с. Манзарас Кукморского района РТ.
C 2010 по 2014 гг. — директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени С.А. Ахтямова села Манзарас».
В 2014 г. — консультант по ЖКХ исполнительного комитета Кукморского муниципального района.
C 2014 по 2015 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Кукморского муниципального района.
С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Кукмор
  • Адрес: 422110, пгт. Кукмор, ул. Ленина, 15
  • Телефон: +7(84364) 2-62-71
  • Email: ispolkom.kukmor@tatar.ru
  • Сайт: http://kukmor.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 25.08.2020


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