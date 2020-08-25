Гарифуллин Азат Харисович
Общая информация
Родился 14 мая 1980 года в дер. Качимир Кукморского района ТАССР.
Образование
2002 год — Татарский государственный гуманитарный институт
Трудовая деятельность
C 2002 по 2007 гг. — учитель истории в Большекукморской средней школе.
C 2007 по 2010 гг. — учитель истории в МОУ СОШ с. Манзарас Кукморского района РТ.
C 2010 по 2014 гг. — директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени С.А. Ахтямова села Манзарас».
В 2014 г. — консультант по ЖКХ исполнительного комитета Кукморского муниципального района.
C 2014 по 2015 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Кукморского муниципального района.
С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, пгт. Кукмор, ул. Ленина, 15
- Телефон: +7(84364) 2-62-71
- Email: ispolkom.kukmor@tatar.ru
- Сайт: http://kukmor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 25.08.2020