Гарифуллин Азат Харисович

Общая информация

Родился 14 мая 1980 года в дер. Качимир Кукморского района ТАССР.

Образование

2002 год — Татарский государственный гуманитарный институт

Трудовая деятельность



C 2002 по 2007 гг. — учитель истории в Большекукморской средней школе.

C 2007 по 2010 гг. — учитель истории в МОУ СОШ с. Манзарас Кукморского района РТ.

C 2010 по 2014 гг. — директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени С.А. Ахтямова села Манзарас».

В 2014 г. — консультант по ЖКХ исполнительного комитета Кукморского муниципального района.

C 2014 по 2015 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Кукморского муниципального района.

С октября 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ.

