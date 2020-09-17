Список персон

Гарипов Рашит Мухаметдинович

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Гарипов Рашит Мухаметдинович
Фото: tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 21 февраля 1972 года в д. Средний Шандер Мамадышского района ТАССР.

Образование

1995 г. — Камский политехнический институт по специальности «гидромашины, гидропривод и гидропневмоавтоматика», квалификация «инженер-механик».

Трудовая деятельность

1996 г. — мастер Мамадышского предприятия тепловых сетей.
1996-2003 гг. — и. о главного инженера, главный инженер Мамадышского предприятия тепловых сетей.
2003-2007 гг. — начальник ПТО, главный инженер ОАО «Мамадышский водоканал».
2007-2008 гг. — директор МУ «Управляющая компания Мамадышского муниципального района и г. Мамадыш».
С 10 июня 2008 г. — руководитель исполнительного комитета города Мамадыш.

Действительный муниципальный советник третьего класса (2009 г.).

Награды

Награжден почетной грамотой Российской Ассоциации «Коммунальная энергетика» (2001 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мамадыш
  • Адрес: 422190, РТ, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33
  • Телефон: 422190, РТ, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33
  • Email: Gorod.Mam@tatar.ru
  • Сайт: http://mamadysh.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 17.09.2020


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