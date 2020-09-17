Список персон

Галимуллин Илшат Ахатович

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Галимуллин Илшат Ахатович
Фото: tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 10 декабря 1962 года в с. Новый Кинер Арского района РТ.

Образование

1985 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»

Трудовая деятельность

1985-1986 гг. — мастер Арского МПМК, объединение «Татколхозстрой».
1986-1988 гг. — начальник отдела комплексного проектирования ППК «Татагропромэнерготехпроект», р.п. Арск.
1988-1988 гг. — начальник Арского сектора ОКП.
1988-1989 гг. — руководитель проектной группы проектно-строительного кооператива «Прогресс», р.п. Арск.
1989-1991 гг. — начальник проектно-производственного архитектурно-планировочного отдела, р.п. Арск.
1991 г. — заведующий отделом архитектуры и градостроительства Арского райисполкома.
1991-1992 гг. — заместитель председателя Арского райисполкома.
1992-2006 гг. — заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и газификации Арского района.
2006 г. — заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета по инфраструктурному развитию.
2006-2014 гг. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района.
2014-2015 гг. — первый заместитель руководителя исполкома Арского муниципального района РТ.

С 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: 422000, г. Арск, пл. Советская, 12
  • Телефон: +7(84366) 3-00-44
  • Email: Ilshat.Galimullin@tatar.ru
  • Сайт: http://arsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 17.09.2020


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