Галимуллин Илшат Ахатович
Общая информация
Родился 10 декабря 1962 года в с. Новый Кинер Арского района РТ.
Образование
1985 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»
Трудовая деятельность
1985-1986 гг. — мастер Арского МПМК, объединение «Татколхозстрой».
1986-1988 гг. — начальник отдела комплексного проектирования ППК «Татагропромэнерготехпроект», р.п. Арск.
1988-1988 гг. — начальник Арского сектора ОКП.
1988-1989 гг. — руководитель проектной группы проектно-строительного кооператива «Прогресс», р.п. Арск.
1989-1991 гг. — начальник проектно-производственного архитектурно-планировочного отдела, р.п. Арск.
1991 г. — заведующий отделом архитектуры и градостроительства Арского райисполкома.
1991-1992 гг. — заместитель председателя Арского райисполкома.
1992-2006 гг. — заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и газификации Арского района.
2006 г. — заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета по инфраструктурному развитию.
2006-2014 гг. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района.
2014-2015 гг. — первый заместитель руководителя исполкома Арского муниципального района РТ.
С 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422000, г. Арск, пл. Советская, 12
- Телефон: +7(84366) 3-00-44
- Email: Ilshat.Galimullin@tatar.ru
- Сайт: http://arsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 17.09.2020