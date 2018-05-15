Замалетдинов Радиф Рифкатович
Общая информация
Директор института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета
Образование:
Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «татарский язык, литература и история» (1995 г.).
Трудовая деятельность:
1987 — 1989 гг. — служба в рядах Вооруженных Сил.
1994 — 1996 гг. — научный сотрудник министерства образования РТ.
1996 — 1998 гг. — заместитель декана факультета татарской филологии КГПУ.
1999 — 2002 гг. — главный референт в отделе развития языков народов РТ кабинета министров РТ.
2002 — 2004 гг. — декан факультета татарской филологии КГПУ.
2004 — 2006 гг. — проректор по учебной работе, заведующий кафедрой общего и сопоставительного языкознания факультета татарской филологии КГПУ.
2006 — 2008 гг. — первый проректор — проректор по учебной работе.
2008 — 2011 гг. — ректор Татарского государственного гуманитарного педагогического университета.
С сентября 2011 г. — директор института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 2
- Телефон: +7(843) 292-42-87
- Email: ifmk@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2018