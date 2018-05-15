Замалетдинов Радиф Рифкатович

Общая информация

Директор института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета

Образование:

Окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «татарский язык, литература и история» (1995 г.).

Трудовая деятельность:

1987 — 1989 гг. — служба в рядах Вооруженных Сил.

1994 — 1996 гг. — научный сотрудник министерства образования РТ.

1996 — 1998 гг. — заместитель декана факультета татарской филологии КГПУ.

1999 — 2002 гг. — главный референт в отделе развития языков народов РТ кабинета министров РТ.

2002 — 2004 гг. — декан факультета татарской филологии КГПУ.

2004 — 2006 гг. — проректор по учебной работе, заведующий кафедрой общего и сопоставительного языкознания факультета татарской филологии КГПУ.

2006 — 2008 гг. — первый проректор — проректор по учебной работе.

2008 — 2011 гг. — ректор Татарского государственного гуманитарного педагогического университета.



С сентября 2011 г. — директор института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.

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