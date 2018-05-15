Заппаров Айрат Агзамович
Общая информация
Директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева
Родился в Казани.
Образование:
Окончил отделение хорового дирижирования Казанского музыкального колледжа (1984 г.), факультет хорового дирижирования Казанской государственной консерватории (1991 г.), факультет менеджмента Казанского государственного финансово-экономического университета (2001 г.).
Трудовая деятельность:
1991 — 2000 гг. — преподаватель на музыкальном факультете Казанского педагогического института.
2000 — 2009 гг. — заместитель министра культуры РТ.
С 2009 г. — директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева.
Заслуженный работник культуры (2013 г.).
Награжден почетным знаком МК РТ (2004 г.), медалью «1000-летие Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Жуковского, 4
- Телефон: +7(843) 238-32-23
- Email: mk.kmk@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2018