Список персон

Заппаров Айрат Агзамович

Образование и наука, Культура
Заппаров Айрат Агзамович

Общая информация

Директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева

Родился в Казани.

Образование:

Окончил отделение хорового дирижирования Казанского музыкального колледжа (1984 г.), факультет хорового дирижирования Казанской государственной консерватории (1991 г.), факультет менеджмента Казанского государственного финансово-экономического университета (2001 г.).

Трудовая деятельность:

1991 — 2000 гг. — преподаватель на музыкальном факультете Казанского педагогического института.
2000 — 2009 гг. — заместитель министра культуры РТ.
С 2009 г. — директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева.

Заслуженный работник культуры (2013 г.).

Награжден почетным знаком МК РТ (2004 г.), медалью «1000-летие Казани» (2005 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Жуковского, 4
  • Телефон: +7(843) 238-32-23
  • Email: mk.kmk@tatar.ru

Дата последнего обновления: 15.05.2018

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