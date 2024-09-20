ГАПОУ КАЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени И.В.АУХАДЕЕВА
Общая информация
Руководитель — Заппаров Айрат Агзамович
Колледж основан 1904 г.
Казанский музыкальный колледж осуществляет подготовку музыкантов по следующим специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты), вокальное искусство (академическое пение, народное пение), хоровое дирижирование, теория музыки. В 2009-2010 учебном году в музыкальном училище была открыта новая специальность — музыкальное искусство эстрады, со специализацией эстрадное пение.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Жуковского, д. 4.
- Телефон: (843) 238-32-23
- Email: kmuk.auhadeeva@mail.ru
- Сайт: http://music-collegekzn.ru/
Дата последнего обновления: 20.09.2024