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ГАПОУ КАЗАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени И.В.АУХАДЕЕВА

Образование и наука, Культура

Общая информация

Руководитель Заппаров Айрат Агзамович

Колледж основан 1904 г.

Казанский музыкальный колледж осуществляет подготовку музыкантов по следующим специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты), вокальное искусство (академическое пение, народное пение), хоровое дирижирование, теория музыки. В 2009-2010 учебном году в музыкальном училище была открыта новая специальность — музыкальное искусство эстрады, со специализацией эстрадное пение.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Жуковского, д. 4.
  • Телефон: (843) 238-32-23
  • Email: kmuk.auhadeeva@mail.ru
  • Сайт: http://music-collegekzn.ru/

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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