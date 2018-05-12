Губайдуллин Дамир Анварович
Общая информация
Директор ФГБУН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
Образование:
Окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета (1980 г.), аспирантуру Отделения механики Московского государственного университета (1986 г.).
Трудовая деятельность:
В 1980 г. — стажер-исследователь отдела физики и математики Башкирского филиала АН СССР.
1980 — 1983 гг. — младший научный сотрудник совместной лаборатории КГПИ.
1983 — 1986 гг. — аспирант очной аспирантуры отделения механики механико-математического факультета МГУ.
1986 — 1989 гг. — младший сотрудник Казанского физико-технического института Казанского филиала АН СССР.
1989 -1991 гг. — научный сотрудник КФТИ КФ АН СССР.
1991 — 1995 гг. — старший научный сотрудник, ученый секретарь, ведущий научный сотрудник Института механики и машиностроения Казанского научного центра РАН.
1995 — 1998 гг. — профессор, заведующий кафедрой механики Казанского филиала МЭИ.
С 1998 г. — директор учреждения Российской академии наук ИММ КазНЦ РАН.
С 2002 г. — заместитель председателя КазНЦ РАН по научной работе.
Профессор КФУ. Кандидат физико-мататематичеких наук (1988 г.). Доктор физико-математических наук (1994 г.). Член-корреспондент РАН(2003 г.).
Награжден орденом Дружбы (1999 г.).
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2007 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31
- Телефон: +7(843) 236-52-89
Дата последнего обновления: 12.05.2018