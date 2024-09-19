ФГБУН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
Общая информация
Директор — Губайдуллин Дамир Анварович
В 1991 г. в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 28 мая 1991 г. № 165 на основе подразделений механики Казанского физико-технического института был образован Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН.
В 2013 г. Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
На основании приказа ФАНО России от 14 июня 2017 г. № 353 Институт 7 ноября 2017 г. реорганизован в форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Казанскому научному центру Российской академии наук, который после завершения мероприятий по реорганизации получил наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 1055 ФИЦ КазНЦ РАН отнесен к ведению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В настоящее время Институт механики и машиностроения является обособленным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31
- Телефон: (843) 236-52-89
- Email: info@imm.knc.ru
- Сайт: http://www.imm.knc.ru/
Дата последнего обновления: 19.09.2024