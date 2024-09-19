ФГБУН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН

Общая информация

Директор — Губайдуллин Дамир Анварович

В 1991 г. в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 28 мая 1991 г. № 165 на основе подразделений механики Казанского физико-технического института был образован Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН.



В 2013 г. Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).

На основании приказа ФАНО России от 14 июня 2017 г. № 353 Институт 7 ноября 2017 г. реорганизован в форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Казанскому научному центру Российской академии наук, который после завершения мероприятий по реорганизации получил наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 1055 ФИЦ КазНЦ РАН отнесен к ведению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время Институт механики и машиностроения является обособленным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук».

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