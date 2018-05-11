Галиакберова Альфинур Азатовна

Общая информация

И.о. ректора Набережночелнинского государственного педагогического университета

Образование:

Окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «планирование промышленности» (1986 г.).

Трудовая деятельность:

1985 — 1986 гг. — секретарь факультета ВЛКСМ.

1986 — 1987 гг. — стажер — преподаватель КГУ.

1987 — 1989 гг. — старший лаборант экономической кафедры КГУ.

1989 — 1995 гг. — преподаватель филиала Волгоградского института физкультуры г. Набережные Челны.

1995 — 1997 гг. — начальник управления социологических исследований и экономического анализа мэрии города г. Набережные Челны.

1997 — 1999 гг. — вице-мэр по экономике мэрии г. Набережные Челны.

1999 — 2011 гг. — начальник ТОДК МФ РТ г. Набережные Челны.

С марта 2011 по 13 февраля 2018 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета, начальник управления финансов исполнительного комитета г. Набережные Челны.

С 13 февраля 2018 г. — и.о. ректора Набережночелнинского государственного педагогического университета.

Кандидат экономических наук.

Награждена нагрудным знаком МФ РФ «Отличник финансовой работы»(2002 г.), почетной грамотой министерства финансов РТ (2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным званием «Заслуженный экономист РТ» (2006 г.), благодарственным письмом КМ РТ (2007 г.), почетной грамотой департамента казначейства министерства финансов РТ (2009 г.).

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