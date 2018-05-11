Галиакберова Альфинур Азатовна
Общая информация
И.о. ректора Набережночелнинского государственного педагогического университета
Образование:
Окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «планирование промышленности» (1986 г.).
Трудовая деятельность:
1985 — 1986 гг. — секретарь факультета ВЛКСМ.
1986 — 1987 гг. — стажер — преподаватель КГУ.
1987 — 1989 гг. — старший лаборант экономической кафедры КГУ.
1989 — 1995 гг. — преподаватель филиала Волгоградского института физкультуры г. Набережные Челны.
1995 — 1997 гг. — начальник управления социологических исследований и экономического анализа мэрии города г. Набережные Челны.
1997 — 1999 гг. — вице-мэр по экономике мэрии г. Набережные Челны.
1999 — 2011 гг. — начальник ТОДК МФ РТ г. Набережные Челны.
С марта 2011 по 13 февраля 2018 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета, начальник управления финансов исполнительного комитета г. Набережные Челны.
С 13 февраля 2018 г. — и.о. ректора Набережночелнинского государственного педагогического университета.
Кандидат экономических наук.
Награждена нагрудным знаком МФ РФ «Отличник финансовой работы»(2002 г.), почетной грамотой министерства финансов РТ (2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным званием «Заслуженный экономист РТ» (2006 г.), благодарственным письмом КМ РТ (2007 г.), почетной грамотой департамента казначейства министерства финансов РТ (2009 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28
- Телефон: +7(8552) 46-62-16
- Email: ngpi@tatngpi.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018