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ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный педагогический университет

Образование и наука

Общая информация

РуководительГалиакберова Альфинур Азатовна

Открытие государственного педагогического института в г. Набережные Челны состоялось 28 мая 1990 г.

Сегодня Набережночелнинский государственный педагогический университет — один из крупнейших образовательных и научно-методических центров Волго-Камского региона. Вуз имеет учебно-материальную базу: два учебных корпуса, общежитие, учебные аудитории и лаборатории, оснащённые по последнему слову техники, компьютерные кабинеты, спортивный комплекс, столовую и др.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28
  • Телефон: (8552) 46-62-16
  • Email: ngpi@tatngpi.ru
  • Сайт: https://tatngpi.ru/

Дата последнего обновления: 15.10.2024


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