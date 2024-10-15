ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный педагогический университет
Общая информация
Руководитель — Галиакберова Альфинур Азатовна
Открытие государственного педагогического института в г. Набережные Челны состоялось 28 мая 1990 г.
Сегодня Набережночелнинский государственный педагогический университет — один из крупнейших образовательных и научно-методических центров Волго-Камского региона. Вуз имеет учебно-материальную базу: два учебных корпуса, общежитие, учебные аудитории и лаборатории, оснащённые по последнему слову техники, компьютерные кабинеты, спортивный комплекс, столовую и др.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28
- Телефон: (8552) 46-62-16
- Email: ngpi@tatngpi.ru
- Сайт: https://tatngpi.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2024