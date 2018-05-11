Багров Юрий Николаевич

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1982 г. — Казанский электротехникум связи по специальности «многоканальная электрическая связь».

1991 г. — Куйбышевский электротехнический институт связи по специальности «автоматическая электросвязь»

2003 г. — Высшая школа экономики и управления производством Казанского государственного технологического университета по специальности «экономика и управление на предприятии»; Школу IT-менеджмента Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

1982 г. — рабочий третьего разряда к/намыва земснаряда 506.

1982 — 1983 гг. — курсант воинской части № 83 578.

1983 — 1984 гг. — механик-радиотелефонист воинской части № 59 292.

1984 — 1985 гг. — инженер междугородной телефонной телеграфной связи группы по оказанию технической и эксплуатационной помощи производственной лаборатории электросвязи производственно-технического управления Татарской АССР.

1985 г. — инженер по оказанию технической помощи по международной телефонной связи группы по оказанию технической и эксплуатационной помощи по междугородной телефонной связи производственной лаборатории производственно-технического управления Татарской АССР.

1985 — 1986 гг. — инженер производственной лаборатории производственно-технического управления Татарской АССР.

1986 — 1987 гг. — старший инженер по развитию городской телефонной связи и сельской телефонной связи службы городской и сельской телефонной связи производственно-технического управления Татарской АССР.

1987 — 1991 гг. — директор учебно-курсового комбината ПТУС ТАССР производственно-технического управления Татарской АССР.

1991 — 1995 гг. — директор малого предприятия «Технический центр ПТУС ТАССР».

1995 — 1998 гг. — начальник образованной на базе МП обособленной структурной единицы «Технический центр связи министерства связи Республики Татарстан».

1998 — 2000 гг. — директор ГУП «Технический центр связи министерства связи Республики Татарстан».

2000 — 2005 гг. — главный референт отдела строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства аппарата кабинета министров РТ.

2005 — 2006 гг. — заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан.

2006 г. — первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан.

С 1 сентября 2016 г. — директор Казанского техникума информационных технологий и связи, г. Казань.



Кандидат экономических наук.Академик Международной академии связи.

Заслуженный работник связи Республики Татарстан (2010 г.).

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.), имеет почетное звание «Мастер связи» (2009 г.).

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