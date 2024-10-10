ГАПОУ Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи (ГАПОУ «МЦК-КТИТС»)

Общая информация

Директор — Багров Юрий Николаевич

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» (ГАПОУ «МЦК-КТИТС») был организован 31 августа 1932 года постановлением СНК СССР от 31 августа 1932 года № 1332 «Об укреплении и подготовки кадров органов связи» на базе учебно — производственного комбината связи.



На сегодняшний день ГАПОУ «МЦК-КТИТС» — образовательный комплекс, который предоставляет образовательные услуги различным категориям граждан.

В оперативном управлении ГАПОУ «МЦК-КТИТС» находятся два здания: учебный корпус — 6521м2 и лабораторный корпус — 3818м2.

По программам среднего профессионального образования обучается порядка 1500 студентов по 12 специальностям в области IT и телекоммуникаций.



Обучение по программам ведется в рамках 3 Национальных проектов:

— Образование;

— Демография;

— Цифровая экономика.

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