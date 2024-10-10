ГАПОУ Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи (ГАПОУ «МЦК-КТИТС»)
Общая информация
Директор — Багров Юрий Николаевич
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» (ГАПОУ «МЦК-КТИТС») был организован 31 августа 1932 года постановлением СНК СССР от 31 августа 1932 года № 1332 «Об укреплении и подготовки кадров органов связи» на базе учебно — производственного комбината связи.
На сегодняшний день ГАПОУ «МЦК-КТИТС» — образовательный комплекс, который предоставляет образовательные услуги различным категориям граждан.
В оперативном управлении ГАПОУ «МЦК-КТИТС» находятся два здания: учебный корпус — 6521м2 и лабораторный корпус — 3818м2.
По программам среднего профессионального образования обучается порядка 1500 студентов по 12 специальностям в области IT и телекоммуникаций.
Обучение по программам ведется в рамках 3 Национальных проектов:
— Образование;
— Демография;
— Цифровая экономика.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Казань, ул. Бари Галеева, д. 3-а
- Телефон: 8 (843) 272-13-61
- Email: mck.ktits@tatar.ru
- Сайт: https://mck-ktits.ru/
Дата последнего обновления: 10.10.2024