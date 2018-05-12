Хисматуллин Ришат Сахапович
Общая информация
Родился 4 марта 1953 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.
Образование:
1978 год — Казанский ордена Ленина ветеринарный институт им Н.Э. Баумана по специальности «зооинженер»
Трудовая деятельность:
1992 по 1995 гг. — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия по вопросам животноводства РТ.
1995 г. — и.о. директора СП «Молочная продукция» представительства компании Джой-Лад Дистрибьюторс ИНТ, ИНК в РТ.
1995 по 1997 гг. — генеральный директор ЗАО «Молочная продукция».
1997 по 1998 гг. — заместитель генерального директора по сервису ООО «Камиль-Агро».
1998 г. — директор «Пестречинской птицефабрики».
1998 по 2003 гг. — генеральный директор ОАО «Агрофирма „Ак Барс-Пестрецы“.
2003 г. — заместитель генерального директора — директор АПК ООО „Холдинговая компания “Ак Барс».
2003 по 2010 гг. генеральный директор ОАО «Птицефабрика „Казанская“.
2010 по 2012 гг. — директор по развитию птицеводческого комплекса ООО „Пестречинка“.
2013 по 2016 гг. — директор Лаишевского филиала ООО „Птицеводческий комплекс “Ак Барс».
С августа 2016 г. — председатель совета директоров ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“.
Кандидат биологических наук.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2002 г.).
Депутат Осиновского сельского поселения Зеленодольского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: 422606, РТ, Лаишевский район, с. Габишево
- Телефон: +7(843) 253-25-33
- Email: sekret@kserg.ru
- Сайт: www.lfpvk.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018