Хисматуллин Ришат Сахапович

Общая информация

Родился 4 марта 1953 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование:

1978 год — Казанский ордена Ленина ветеринарный институт им Н.Э. Баумана по специальности «зооинженер»

Трудовая деятельность:



1992 по 1995 гг. — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия по вопросам животноводства РТ.

1995 г. — и.о. директора СП «Молочная продукция» представительства компании Джой-Лад Дистрибьюторс ИНТ, ИНК в РТ.

1995 по 1997 гг. — генеральный директор ЗАО «Молочная продукция».

1997 по 1998 гг. — заместитель генерального директора по сервису ООО «Камиль-Агро».

1998 г. — директор «Пестречинской птицефабрики».

1998 по 2003 гг. — генеральный директор ОАО «Агрофирма „Ак Барс-Пестрецы“.

2003 г. — заместитель генерального директора — директор АПК ООО „Холдинговая компания “Ак Барс».

2003 по 2010 гг. генеральный директор ОАО «Птицефабрика „Казанская“.

2010 по 2012 гг. — директор по развитию птицеводческого комплекса ООО „Пестречинка“.

2013 по 2016 гг. — директор Лаишевского филиала ООО „Птицеводческий комплекс “Ак Барс».

С августа 2016 г. — председатель совета директоров ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“.

Кандидат биологических наук.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2002 г.).

Депутат Осиновского сельского поселения Зеленодольского района РТ.

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