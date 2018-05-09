Латыпов Ильгиз Фаязович

Общая информация

Родился 19 сентября 1961 года.

Образование:

1983 г. — Казанский инженерно-строительный институт

Трудовая деятельность:

1983 г — каменщик в строительно-монтажном управлении №5 треста №1 КПД г. Казани.

1990 г. — малое государственное предприятие «МЕТА» казанского домостроительного комбината, прошел путь от диспетчера до начальника управления.

1996 г. — главный инженер СМУ-5 Казанского домостроительного комбината.

1996 — 2000 гг — главный инженер, а затем коммерческий директор ООО «Мета-Таиф».

2000 — 2004 гг — директор ООО «МТ-Сервис».

2004 -2006 гг — генеральный директор ООО «ПСО „Казань“.

С 2006 г — начальник МКУ „Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета г. Казани“.

С января 2014 г — заместитель генерального директора ОАО „ТАИФ“ по строительству и капитальному ремонту.

В 2005 году был награжден медалью „В память 1000-летия Казани“.

В 2008 году присвоено почетное звание „Заслуженный строитель РТ“.

В 2011 году награжден медалью „За доблестный труд“.

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