Латыпов Ильгиз Фаязович
Общая информация
Родился 19 сентября 1961 года.
Образование:
1983 г. — Казанский инженерно-строительный институт
Трудовая деятельность:
1983 г — каменщик в строительно-монтажном управлении №5 треста №1 КПД г. Казани.
1990 г. — малое государственное предприятие «МЕТА» казанского домостроительного комбината, прошел путь от диспетчера до начальника управления.
1996 г. — главный инженер СМУ-5 Казанского домостроительного комбината.
1996 — 2000 гг — главный инженер, а затем коммерческий директор ООО «Мета-Таиф».
2000 — 2004 гг — директор ООО «МТ-Сервис».
2004 -2006 гг — генеральный директор ООО «ПСО „Казань“.
С 2006 г — начальник МКУ „Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета г. Казани“.
С января 2014 г — заместитель генерального директора ОАО „ТАИФ“ по строительству и капитальному ремонту.
В 2005 году был награжден медалью „В память 1000-летия Казани“.
В 2008 году присвоено почетное звание „Заслуженный строитель РТ“.
В 2011 году награжден медалью „За доблестный труд“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018