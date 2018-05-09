Список персон

Хайруллин Рустем Наилевич

Медицина
Хайруллин Рустем Наилевич

Общая информация

Генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ)»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1996 г.).

Трудовая деятельность:

1996 — 1997 гг. — работа в клинической ординатуре при кафедре хирургических болезней № 2 в центре сердечно-сосудистой хирургии им. Н. П. Медведева, г. Казани.
1997 — 1998 гг. — целевая клиническая ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» при НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова РК НПК, г. Москва.
1998 — 2001 гг. — работа в целевой клинической аспирантуре в РК НПК, дежурный врач отделения ССХ, ассистент дежурной бригады отделения неотложной сосудистой хирургии института неотложной помощи им. Склифосовского, ответственный отделения ССХ института кардиологии им. А.Л.Мясникова за ведение больных с послеоперационными раневыми осложнениями инфекционной и неинфекционной этиологии, г. Москва.
2001 — 2002 гг. — стажировка в РКНПК МЗ РФ от межрегионального клинико-диагностического центра, г. Казань.
2003 — 2004 гг. — врач кардиохирургического отделения межрегионального клинико-диагностического центра.
В 2004 г. — заместитель главного врача по развитию ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района».
С 2004 г. — генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр».

Доктор медицинских наук.
Заслуженный врач Республики Татарстан.

Обладатель патента РФ на изобретение микрохирургического инструмента.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, г. Казань, ул. Карбышева, 12а
  • Телефон: +7(843) 291-11-77
  • Email: icdc.mail@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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