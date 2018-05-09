Список персон

Фахрутдинов Ильдар Азатович

Медицина
Фахрутдинов Ильдар Азатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»

Образование:

Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1991 г.).

Трудовая деятельность:

С 1985 по 1987 гг. — служба в рядах Вооруженных Сил СССР.
С 1994 по 1995 гг. — врач-хирург стационара Алексеевской ЦРБ.
С 1995 по 1998 гг. — заместитель главного врача по лечебной части Алексеевской ЦРБ.
С 1998 по 1999 гг. — главный врач Апастовской ЦРБ.
С мая 1999 г. — главный врач Алексеевской центральной районной больницы.

Отличник здравоохранения РФ (2000 г.).

Заслуженный врач РТ (2004 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422900, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, 85
  • Телефон: +7(84341) 2-54-33
  • Email: Crb.Aleks@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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